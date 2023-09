Una delegazione del Cospe ricevuta in Palazzo Vecchio per i primi 40 anni dell’associazione Una delegazione di Cospe, associazione nata a Firenze, ha incontrato la compagnia teatrale palestinese 'Ayyam al Masrah' per celebrare i 40 anni di attività. Lo slogan scelto per ricordare questo compleanno è "People, Planet, Peace".