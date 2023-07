Una città tutta da leggere "Piazze dei libri" è al top

È un bel riscontro quello dei primi giorni di “Piazze dei Libri”: una città viva, plurale, animata, colorata, una città che legge e si confronta sui grandi temi, che affronta più generi, coinvolgendo grandi e piccoli, autori emergenti come Selene Piromallo e volti decisamente conosciuti come Sabina Guzzanti e Vera Gheno.

Ovunque, in tutti e cinque i quartieri: in piazza Bongo nel Quartiere 2 (con il collettivo Signum) come nel palco di piazza della Repubblica, che ha ospitato tra gli altri Ilide Carmignani e Carlo Cottarelli, al Parco dell’Anconella, al Boschetto (dove si sono alternati Mattia Insolia e Filippo Nicosia), in Dalmazia e piazza della Vittoria.

Piazze dei Libri è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze finanziato dalla Città di Firenze nell’ambito della rassegna dell’Estate Fiorentina e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020 La creatività della grafica è stata sviluppata dagli studenti di IED Istituto Europeo di Design di Firenze.

Dopo oltre quaranta presentazioni in appena quattro serate, “Le Piazze dei Libri”, arriva al “gran finale” di oggi che prevede, tra gli altri appuntamenti in programma: l’ambiente visto da Helena Norberg Hodge (con il libro “Il passato che illumina il futuro”, Libreria Editrice Fiorentina) ore 19 al Parco dell’Anconella, Batigol raccontato da Andrea Romano (“Batistuta l’ultimo centravanti”, 66thand2nd) in piazza dell’Isolotto ore 19 e dopo “La giusta (g)attitudine” (Gribaudo) di Elena Angeli con Alessandro Sorani; i “troppo neri” di Saverio Tommasi in piazza Santa Maria Novella alle ore 21. Per un totale complessivo di dieci presentazioni in cinque piazze diverse.

Domani alle ore 21 è in programma l’evento conclusivo in Piazza Santa Maria Novella.

Aderiscono le librerie: Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini, Salvemini.