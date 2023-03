Una charity night per la Croce Rossa

Per la Croce Rossa di Firenze un grande evento di fundraising: una Charity Night resa possibile grazie alla disponibilità di importanti realtà della città e non solo, che hanno deciso di supportare l’acquisto di una nuova ambulanza pediatrica a disposizione del territorio.

Il ricavato della serata, in programma il 4 aprile a Palazzo Portinari Salviati, sarà interamente impiegato nell’acquisto della nuova ambulanza, dotata di tutti gli equipaggiamenti anche per l’uso pediatrico. L’evento ha ricevuto una risposta eccezionale e tutti i 130 posti disponibili sono andati sold out. Alla cena, ospitata da Chic Nonna, il ristorante stellato di Vito Mollica, saranno presenti sia rappresentanti delle istituzioni che membri delle aziende che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Info su: crifirenze.itcharitynight2023

Nella foto Lorenzo Andreoni, presidente Cri Firenze