Una cena di solidarietà per il popolo marocchino colpito dal terremoto

Cena di solidarietà per il popolo marocchino domani alle 19.30 al Circolo Arci. Un’ iniziativa promossa dal Comune per raccogliere fondi destinati all’emergenza terremoto in Marocco, insieme all’associazione culturale Islamica e al Circolo Arci. A rendere possibile l’iniziativa è il supporto della rete di ristoratori e operatori che si attivano per la preparazione del menù. Il Comune ha attivato anche un conto corrente il cui iban è IT06E0306937898100000300008. Il bonifico va intestato al Comune di Greve in Chianti. Nella causale: raccolta fondi per terremoto Marocco.