Una carta da 382 euro per acquistare alimenti a Campi Bisenzio: ecco chi la riceverà

il Comune di Campi ha assegnato 830 carte solidali e sta predisponendo le comunicazioni per il ritiro. Chi non l’ha ricevuta deve fare attenzione all’arrivo a casa della lettera, controllando anche di avere il nome sul campanello o al citofono. Questa carta è destinata all’acquisto di beni alimentari, a sostegno dei nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro ma non è erogata a chi già percepisce sussidi come il reddito di cittadinanza o la Naspi. Non è necessario fare richiesta: i beneficiari sono stati individuati sulla base di elenchi forniti dall’Inps. Il valore della carta è uguale per tutti: 382,50 euro. La carta si attiva all’ufficio postale e serve per acquistare solo beni alimentari di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche. L’elenco degli alimenti acquistabili e altre informazioni sono sul sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it e il primo acquisto deve essere fatto entro il 15 settembre per non perdere la somma.