Un viaggio tra spazio e memoria Ecco l’universo di Maria Lax

C’è una terra di mezzo tra il nostro mondo e quello ultraterreno. Maria Lax, fotografa finlandese protagonista della sesta personale al Rifugio Digitale nell’ambito del ciclo SuperNatural, la esplora attraverso le immagini. Nasce così la mostra “Taken by the Tide“, curata da Irene Alison e Paolo Cagnacci (nella foto con Maria Lax), fino al 13 luglio, un viaggio tra spazio e memoria. Tornata nella sua città natale dopo molti anni, Lax si è resa conto che i luoghi della sua infanzia erano scomparsi, e che la mappa dei suoi ricordi non corrispondeva più alla geografia del presente. Da sempre attratta dalle credenze popolari e dal senso di identità collettiva, Maria Lax ci conduce in un universo familiare, quanto irrimediabilmente alieno.

O.Mu.