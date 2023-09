Un viaggio tra realtà e sogno. Full immersion nell’arte del Novecento

Dalle pennellate espressive di Giovanni Boldini alle composizioni evocative di Plinio Nomellini, dalla dinamicità delle forme di Gino Severini al simbolismo enigmatico di Giorgio de Chirico, fino alle suggestive composizioni di Giorgio Morandi.

E’ un viaggio fra “Realtà e sogno“, come il titolo della mostra, che accompagna il pubblico attraverso un ideale cammino dai dipinti di Fattori fino a quelli di Guttuso.

Tutto ciò alla galleria Tornabuoni Arte di Lungarno Cellini (fino all’11 novembre), dove si propone una rilettura inedita delle opere dei grandi maestri del Novecento, che hanno apportato al panorama dell’arte novità fondamentali e che ancora oggi influenzano il contesto contemporaneo. Fra nature morte, paesaggi e figure umane, a inaugurare cronologicamente il percorso espositivo è Giovanni Boldini, interprete sensibile della Belle Èpoque e molto vicino all’impressionismo, con la signorina Concha de Ossa, realizzato attorno al 1888. "Abbiamo proposto l’esposizione anche a Londra - spiegale il gallerista e collezionista Roberto Casamonti (nella foto) - ma non in una forma così vasta e completa. È una vera mostra museale dedicata a un secolo, il Novecento, dove l’arte era bella viva, con artisti magnifici".

La figura umana la troviamo raffigurata nelle opere di Pompeo Borra, del quale la mostra espone Modelle (1936), dove l’artista milanese abbandona l’astrazione purista per avvicinarsi all’umanesimo di Piero della Francesca. E ancora “Luce nella luce“ di Giacomo Balla, in cui il personaggio femminile è soltanto un pretesto per realizzare un gioco di riflessi e trasparenze che anticipa i soggetti più futuristi dell’autore, che prevarranno attorno alla metà degli anni Trenta. In Fanciulla bruna e Le stiratrici di Felice Casorati è evidente, invece, l’attenzione alla forma, come anche in Capanno al mare di Mario Tozzi. Tra gli artisti in mostra anche Pietro Annigoni, Piero Marussig, Mario Sironi e Alberto Savinio, e alcune meravigliose opere del fiorentino Ottone Rosai.

Olga Mugnaini