"Un veterinario già ai corsi pre parto. E cancelletti per evitare contatti diretti"

Prevedere la presenza di un veterinario nelle ultime fasi dei corsi pre parto per le future mamme che hanno cani o gatti in casa, in modo da informare correttamente sui comportamenti adeguati per la socializzazione e convivenza tra gli animali domestici e i bambini. E un’avvertenza imprescindibile per tutti: "Mai i piccoli vanno lasciati soli con gli animali, senza una supervisione degli adulti, anche se si tratta di cuccioli docili". E’ il suggerimento di Raimondo Colangeli, esperto in medicina veterinaria comportamentale, vicepresidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi). "Non possiamo generalizzare - dice Colangeli -, ma ciò che possiamo dire è che quando un bambino arriva a casa e ci sono animali si deve prevedere un processo di socializzazione, di conoscenza tra il cane e il bambino, che va adeguato alle caratteristiche dell’animale. Dobbiamo sapere prima se è aggressivo, ansioso, qual è il tipo di rapporto ha con la famiglia. Per la prevenzione è importante una valutazione del cane", dice Colangeli ricordando che "da vent’anni chiediamo al ministero della Salute di inserire di default la presenza del veterinario in uno o più incontri pre-parto". "In presenza di un bambino, in ogni caso, la sorveglianza deve essere attiva. Il controllo è possibile solo se si sta in mezzo tra il cane e il bambino. Così gestisco, insegno al cane come stare col piccolo e al bambino come stare col cane", sottolinea il veterinario ricordando che "basta utilizzare dei cancelletti, disponibili sul mercato, per evitare l’interazione diretta tra piccolo e animale se ci si deve spostare da una stanza".