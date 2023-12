"Un uomo più grande mi molesta". Denuncia choc, carabinieri al lavoro

Occhiate languide, parole troppo audaci, una presenza fastidiosa. Il terrore che possa esserci anche dell’altro.

Si può riassumere così, il contenuto di un esposto giunto ai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno presentato dai familiari di una ragazzina di dodici anni, allarmati dai racconti su questa inquietante “presenza“ nella vita quotidiana della giovane, che ogni giorno, dal paese del Valdarno fiorentino in cui vive (che riteniamo di non divulgare), si sposta per la scuola e per le sue normali attività.

Un uomo molto più grande di lei che l’avrebbe presa di mira. Forse soltanto con parole e gesti, inopportuni, ma la paura è che quella condotta possa sfociare in qualcosa di più. E di peggio.

I carabinieri si sono messi in moto. C’è la necessità di accertare quanto descritto della denuncia. Riscontrare quanto possibile con elementi oggettivi, che vadano oltre la descrizione della ragazzina, per quanto circostanziata.

Gli episodi, che si sarebbero ripetuti in particolare nei giorni scorsi, hanno messo in allarme un po’ tutta la comunità del piccolo centro in cui avrebbero avuto luogo le molestie all’indirizzo della studentessa.

Oggi, grazie anche alla tecnologia, arrivare a risultati concreti può essere semplice anche grazie all’ausilio delle telecamere. Ma sui dettagli dell’indagine avviata i carabinieri, guidati dal capitano Debora Senatore, hanno la necessità di mantenere il più stretto riserbo.