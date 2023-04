Un ulivo con dedica a Luca Giachi

Un ulivo per ricordare Luca Giachi: sarà messo a dimora nel parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo in memoria del poeta, scrittore e promotore di cultura. La cerimonia il 19 aprile alle 18 alla presenza della famiglia, del sindaco Sandro Fallani, e del poeta e amico Lorenzo Bertolani. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, con Bertolani ebbe modo di organizzare eventi dedicati alla poesia negli ambienti della Badia a Settimo, in particolare nell’autunno del 1994 una serata per Dino Campana, poeta di cui amava profondamente l’opera. Al Teatro Studio fu promotore di eventi fondamentali tra cui "Di amante buio" (1993), rassegna poetica con autori quali Roberto Carifi, Alessandro Ceni, Andrea Ulivi, Paolo Fabrizio Iacuzzi, che inaugurò una stagione letteraria tra le più importanti degli ultimi decenni.