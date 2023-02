Un triplo concerto per il sabato del Glue

Triplo concerto da non perdere sabato 25 febbraio al Glue. I Fiumi, Auge e Liet si alterneranno sul palco dell’alternative concept space di viale Fanti, apertura porte alle 22. L’ingresso è libero con tessera associativa GlueAffrico (13 euro). Partiamo da I Fiumi, un progetto rock animato da quattro spiccate e inquiete personalità, come quella della vocalist Sarah Stride (che scrive anche i testi), del chitarrista Xabier Iriondo (già con Afterhours e Buñuel), il bassista Andrea Lombardini (ex Buñuel) e il batterista Diego Galeri, che invece ha suonato con i Timoria. Il quartetto presenta in questo tour il nuovo album, che prende il nome della band per vestire dieci brani di post punk, pop rock e new wave ed è in uscita il 24 febbraio per Dischi Soviet Studio, edizioni Freecom. Da tenere d’occhio sicuramente gli Auge. La band fiorentina nasce nel 2019 dall’incontro tra la bassista Sara Vettori, Mauro "Mau" Purgatorio alla voce e ai synth e il chitarrista Matteo Montuschi. Tre musicisti con più di venti anni di musica alle spalle, che hanno creato un gruppo con l’ambizione di dare nuova linfa alla scena rockdarkwave. Completa il tris, Liet, promettente cantautrice nata nel ’97, che ha appena pubblicato "Eterna", l’ottimo album d’esordio che racconta la generazione dei ventenni.

Giovanni Ballerini