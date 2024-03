"Un tavolo nazionale sul futuro dell’ex Gkn"

Per l’ex Gkn il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco della MetroCittà di Firenze Dario Nardella e il sindaco del Comune di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri hanno chiamato in causa l’esecutivo scrivendo ai ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, e a Fausta Bergamotto, sottosegretaria con delega alla riconversione e alle crisi industriali. Ieri è stata spedita la lettera con la quale le istituzioni della Toscana chiedono al governo la tempestiva riconvocazione del tavolo nazionale di crisi sulla vertenza Qf, per svolgere il confronto e continuare a ricercare una soluzione a tutela dei lavoratori e del patrimonio industriale della Toscana. Si riferisce di "grande stupore e preoccupazione" da parte delle istituzioni toscane per la volontà di Qf, in liquidazione, di evitare ogni confronto collettivo prospettando trattative individuali per risolvere i rapporti di lavoro di almeno 120 dipendenti entro il 30 giugno 2024.