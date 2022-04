Un successo nel nome del Genio Oggi si celebra il giorno di Leonardo

Un ritorno al passato ma allo stesso tempo un ritorno alla normalità. Le celebrazioni Leonardiane si sono chiuse venerdì al teatro di Vinci con il tutto esaurito per assistere all’iniziativa finale intitolata ’1952-2022: Settanta anni dall’inaugurazione della Casa natale di Leonardo’. La serata è stata l’occasione per ripercorrere la storia della Casa natale del Genio a partire dal 1952. Un racconto attraverso immagini, video, ricostruzioni storiche e articoli di giornale dell’epoca. La serata si è chiusa con il doppio intervento del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Le Celebrazioni Leonardiane sono state un successo, segno che Leonardo ha ancora molto da dire a noi contemporanei – ha commentato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. L’evento dei 70 anni dall’inaugurazione della Casa natale ha regalato ricordi di chi ha vissuto la crescita della struttura e le aspirazioni di chi cerca di valorizzarla sempre di più". Ma non è finita: oggi per ’Il Giorno di Leonardo’ sono in programma 30 tra eventi, spettacoli, mostre e momenti di intrattenimento. Per chi vuole approfondire le passioni del Genio è poi disponibile, fino al 9 ottobre, la mostra ’Anatomia dei disegni. Reloaded’, nuova esposizione al Museo Leonardiano.