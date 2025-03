Un sostegno ai pazienti più piccoli. Lo spettacolo al Cartiere Carrara

Va in scena stasera al Teatro Cartiere Carrara "Cabaret Paris, Amazing Show and Burlesque", il nuovo evento ideato e curato da Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi della Fondazione Ant. Un progetto ambizioso che porta nel cuore della città le magiche atmosfere parigine per sostenere il progetto Bimbi in Ant. L’evento, frutto di quattro mesi di intenso lavoro, promette di trasformare il teatro in un autentico cabaret della Belle Époque, grazie a un allestimento curato nei minimi dettagli, con lampadari di cristalli e un arredamento studiato con un architetto.

"Un evento che ha richiesto mesi di preparazione - spiega Cristina Casamassimi - Ho selezionato personalmente i brani musicali, i tagli delle luci, la realizzazione degli abiti e tutti gli arredi interni. Il teatro verrà completamente riadattato in stile cabaret. Anche i costumi, sartoriali, hanno richiesto un lungo lavoro". La serata, presentata da Stefano Baragli, si preannuncia ricca di emozioni per i 350 ospiti.

Sul palco si alterneranno grandi nomi dello spettacolo: Lucille DJ, la vocalist internazionale Ania J, la regina del burlesque Eve La Plume e numerosi artisti come Barbara Vignali e Kris Sorrentino nel duo KrisBA, Sara Betti, Edoardo Ballerini e il gruppo Daisy’s con Kavinya Monthe Ndumbu, Frank Conforti e Max Fane. Non mancheranno i Vocal Blue Trains con il direttore Alessandro Gerini, le esibizioni della Lyric Dance Company di Alberto Canestro, dell’Accademia del Teatro Manzoni diretta da Donatella Cantagallo, della Florence Dance Academy e della Passion Dance. A chiudere la serata il dj set di Madame Betty famosa per aver collaborato con Madonna. Un tocco di classe è dato dagli abiti realizzati dalla Lydia Pavesi Maison e alcuni modelli da Maria Soderstrom.