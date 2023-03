Un sensore per attraversare sicuri Strisce illuminate e flash sulle auto

di Manuela Plastina

Otto attraversamenti pedonali su strade ad alta percorrenza a Figline e Incisa ora hanno un’illuminazione "intelligente". I nuovi impianti all’altezza delle strisce pedonali sono stati realizzati con un sistema di lampioni che migliorano la visibilità a chi attraversa e segnalano la presenza di pedoni ai mezzi in transito. Cinque si trovano nella zona industriale a nord di Figline: tre sono in via Di Vittorio e due in via Brodolini; uno è alla Massa e due in via XX Settembre a Incisa (uno vicino piazza Auzzi e l’altro alle scuole medie Dante Alighieri). Con questi otto rinnovati impianti di illuminazione, sale a circa 40 il numero degli attraversamenti pedonali protetti dello stesso tipo sul territorio comunale. I lampioni su entrambi i lati della strada hanno lampade a led a luce variabile: quando "vedono" la presenza di persone, aumentano in automatico l’intensità dell’illuminazione in modo da far luce al pedone in avvicinamento. Allo stesso tempo si attivano anche due luci lampeggianti di segnalazione rivolte ai mezzi in arrivo, per invitarli a rallentare e dare la precedenza ai pedoni. Rinnovata in contemporanea anche la segnaletica orizzontale, col rifacimento delle strisce. L’intervento è stato finanziato da un fondo ministeriale per la sicurezza stradale da 125 mila euro, su progetto dell’Ufficio lavori pubblici del Comune. "Il 2023 - annuncia intanto il vicesindaco Enrico Buoncompagni - sarà all’insegna dei cantieri con 20 milioni di euro di lavori pubblici al via. Accanto alle grandi opere ci sono interventi come questi, più piccoli, ma altrettanto significativi e di impatto sulla sicurezza e sulla qualità della vita negli spazi pubblici".