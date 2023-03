Un secolo vissuto al femminile

“Ester e le altre“ ovvero “Un secolo di Sesto al femminile“. Dopodomani, sabato, alle 16 alla libreria Rinascita saranno ricordate e celebrate alcune donne che, tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, hanno contribuito a fare la storia sestese. A raccontare queste figure sarà Monica Barducci della Pro Loco di Sesto che parlerà, tra l’altro, di Ester Tirinnanzi, che nel 1862 fu la prima maestra, di Marianna Bittini nota come “la Mariannina“, della partigiana Laura Mazzoni, della trecciaiola Anilina Banchelli uccisa durante i moti del 5 maggio, delle operaie e delle sindacaliste della Ginori, delle pallavoliste degli anni d’oro, delle protagoniste dell’Unione Donne Italiane. Seguirà una breve passeggiata per le vie e piazze del centro sui luoghi che ricordano le protagoniste dell’incontro e, al ritorno in libreria, un piccolo buffet.