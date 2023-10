Un sabato da bollino nero. Tre piazze divise e il rischio caos

FIRENZE

Tre manifestazioni, di cui un paio pro Palestina, e il rischio di una paralisi totale del traffico. Un sabato da bollino nero, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Oggi pomeriggio, due cortei e un presidio: quello a Peretola in favore della nuova pista, partirà e arriverà al Vespucci. Poi le manifestazioni a tema crisi in Medio Oriente. Presidio fisso in piazza Santa Maria Novella della comunità islamica di Firenze in favore della Palestina. Ma i pro Palestina si uniranno anche al corteo studentesco contro il caro affitti, dove ci saranno anche antagonisti. E’ la manifestazione che si prevede più partecipata e quella che, per il tragitto (concentramento ai giardini della Fortezza da Basso e arrivo a Novoli, passando per i viali) assicura disagi alla circolazione. Un percorso che ha fatto infuriare l’assessore Benedetta Albanese. "La libertà di manifestare è sacrosanta ma non è giusto che questo diritto comporti il blocco di tutti gli altri cittadini", ha detto.

Inascolata la sua richiesta posta al Cosp di evitare arterie chioave e i viali di circonvallazione dove attualmente ci sono anche importanti cantieri della tramvia. "Abbiamo preso atto della decisione del Cosp – ha spiegato ancora Albanese - che è stata quella di concedere un percorso che vedrà coinvolti proprio i viali, dove in altre manifestazioni analoghe si sono registrati gravi disagi per i fiorentini e la paralisi del traffico. Seppure la scelta del Cosp sia stata fatta per motivi di ordine pubblico, riteniamo che autorizzare cortei sui Viali non possa essere la scelta adatta e che anzi questa decisione possa diventare seriamente problematica per la viabilità e per gli spostamenti dei cittadini. Già in passato abbiamo chiesto pubblicamente di organizzare queste manifestazioni in spazi lontani da strade altamente frequentate, e oggi lo ribadiamo. Il diritto a manifestare di mille persone non può bloccare una intera città".

E domani pomeriggio, ancora manifestazione. C’è infatti in programma quella organizzata dal console onorario di Israele Marco Carrai che radunerà in piazza del Duomo i difensori dello stato ebraico con condanna di Hamas. Ci sarà anche la Comunità ebraica, ma la presenza è stata messa ai voti. Sotto sotto, Firenze sognava un’unica piazza. Contro le polemiche, si schiera il sindaco Nardella. "Dispiace, credo che in questo momento dobbiamo fare lo sforzo di guardare all’obiettivo principale che deve esser quello di lavorare per la pace. Io non intendo alimentare le polemiche, ci vuole quanta più concordia possibile in un momento come questo".

