Un sabato bestiale . Concato dagli esordi a oggi

"Tutte le volte, nonostante le canzoni siano molte, cerco a fatica di mettere dentro qualche brano che è magari meno conosciuto, ma non per questo meno amato. Non è una cosa facile perché il mio pubblico ha la sua scaletta in testa e vuole che canti ogni volta i brani che ama, da ’Domenica bestiale’ a ’Guido piano’, da "Fiore di maggio" a ’Gigi’, a ’Rosalina’". Note sofisticate per canzoni così lievi da essere sospinte dal frizzante vento di primavera, brani ironici, spesso profondi, talvolta accorati, sempre azzeccati. Fabio Concato, il crooner gentile del pop made in Italy, è protagonista stasera alle 21 al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze. Il suo sarà un live seducente, che consentirà al cantautore lombardo, classe 1953, di condurre per mano i suoi fan tra i suoi successi, in un flusso di ricordi, spunti poetici ed emozioni. Atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, che accarezza una scaletta che passa dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Il tutto ha il pregio di suonare assolutamente contemporaneo, anche perché Concato ha deciso di riproporre il suo repertorio con nuovi arrangiamenti e la consueta eleganza, grazie anche alla vivace complicità della band che lo affianca da danni, con Ornella D’Urbano – che cura anche gli arrangiamenti - al piano e alle tastiere, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso, Larry Tomassini alle chitarre. Milanese doc, Fabio Concato ha dato il via alla sua carriera nella seconda metà degli anni Settanta con un repertorio impregnato di profumi jazz, che illumina testi ispirati, intensi e introspettivi. Il successo arriva nel 1982 con "Domenica bestiale", in gara al Festivalbar e da allora non lo lascia più, grazie a canzoni indovinate di un pop cortese, a misura d’uomo, che hanno il pregio di far sorridere e riflettere. Biglietti – da 30 euro, compresi diritti di prevendita - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (telefono 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, telefono 055.210804).

Giovanni Ballerini