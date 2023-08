Un robot mangiaplastica nel lago Ma ’dimenticano’ l’allaccio elettrico

di Paolo Guidotti

"Ci fu un’inaugurazione in pompa magna nel 2021 con sindaco, giunta e assessore regionale Monni, ma poi che è successo?": se lo domanda, polemicamente, il gruppo d’opposizione "Ora! Barberino", a proposito dell’apparecchio magnificato per la sua capacità di "pulire" il lago di Bilancino dalle plastiche. Nel settembre 2021 sulle rive del lago si inaugurò questa installazione: un’iniziativa di Unicoop per installare su tutto il territorio nazionale quasi 50 "Seabin", un cestino che galleggiando a pelo d’acqua cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, e pompa fino a 25.000 litri d’acqua all’ora. Fu realizzato un apposito pontile e si spesero, da parte dei soggetti che tagliarono il nastro, parole entusiaste. Peccato però che lo strumento non venga utilizzato.

"Ci eravamo occupati dell’innovativo sistema di recupero della plastica nel lago già in primavera, con un’interrogazione – spiegano i consiglieri di "Ora! Barberino" Enrico Carpini, Paola Nardi e Stefano Berni – quando ci eravamo accorti che non era funzionante, ma la risposta dell’amministrazione fu pronta: in inverno i Seabin non funzionano perché sarebbero disturbati dalla corrente. A niente era valso sottolineare che il lago non è un fiume e che la corrente non arriva, non siamo tecnici del settore e non abbiamo voluto insistere".

Ora il gruppo è tornato sull’argomento visto "che siamo in estate inoltrata e il sistema ancora non funziona". E si è scoperto il problema: "E’ un problema di corrente, sì, ma elettrica. Publiacqua non fornisce più l’elettricità e le pratiche per il pannello fotovoltaico sono ancora in corso. Di plastica sotto i ponti ne è passata dal 2021, ma a Barberino non siamo stati in grado di fornire quella modesta elettricità che servirebbe e neanche la conoscenza di Perra, che nel frattempo è stato promosso presidente della Multiutility Toscana dei servizi, a quanto pare, ha potuto far molto. La lotta alla plastica può aspettare".

Nella polemica interviene anche Unicoop Firenze, che scarica la colpa sul Comune: "Questo dispositivo è stato installato con una convenzione firmata il 2 agosto 2021 che affida al Comune di Barberino l’onere di garantire l’allaccio e la fornitura dell’energia elettrica".