Un raggio di luce in via Romana

Dopo tante amarezze dovute a chiusure di artigiani, botteghe tradizionali e farmacie medicee, finalmente una positiva sorpresa in via Romana, assai vicina a piazza San Felice. Una piccola Galleria d’Arte, l’Atelier Lopez, ordinato e davvero accogliente al suo interno, sembra poter essere un nuovo punto di riferimento culturale. Soprattutto da quando, scomparsi Sergio Scatizzi e Lele Monti, sono venuti meno gli appuntamenti di mezzogiorno nella saletta del bar Bianchi, dove ci trovavamo con Giovanni Pallanti che sbucava da via Santa Maria. Ad accoglierti, con un sorriso aperto, sono il titolare della galleria, la giornalista e fotografa (con un interesse specifico per la New Contemporary Art e i Social Media) Diana Di Nuzzo e l’artista che espone, Luigi Lanotte. A spingerti ad entrare è un bellissimo ritratto femminile in ostensione in vetrina: si capisce subito dalla qualità di quell’opera quanto all’interno vi sia da esplorare con soddisfazione. Ed entrando, non solo non si è delusi, ma si è immediatamente coinvolti in una ritrattistica colta, tecnicamente espressa in più modi, dalla tempera all’olio, all’incisione, instaurando una relazione di simpatia sentimentale. "Il tutto assume un gusto intimo – scrive la Di Nuzzo – e la relazione pittore-oggetto o persona osservata, si ammanta di affetto, diventa cosa tangibile, diventa cosa eterna, su carta o tavoletta, grazie all’uso della linea ma soprattutto del colore". Lanotte, dice la presentatrice, suggerisce un senso di rarefazione tramite il colore mai eccessivamente definito o saturo, evitando perentorie certezze, quasi che chi guarda l’opera ha la libertà di definirla, di immaginarla in una propria personale finitezza.Una boccata d’ossigeno per una via Romana che sempre più muta la sua pelle.