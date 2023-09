Un programma di eventi per la Romagna

Una ‘joint venture’ solidale quella delle società sportive calenzanesi che si mobilitano, con varie iniziative tra settembre e novembre, per raccogliere fondi a favore del comitato di Calenzano per l’Emilia Romagna alluvionata costituito a fine maggio. Il via domenica con la "Scarpinata settimellese" a cura dell’Apd Settimo Miglio; ritrovo alle 7,30 al circolo Mcl in via Arrighetto da Settimello. Poi il 9 settembre alle 15 al campo sportivo Il Neto ci sarà il Memorial Bellandi, Di Pietro, Viviani con un triangolare di calcio Juniores, a cura dell’Ac Settimello. Stesso giorno, alle 20, cena di solidarietà organizzata dal circolo Mcl con la collaborazione della Asd Fosco Bessi. Il 23 e 24 settembre dalle 9 alle 19 al palazzetto dello Sport la Pallacanestro Calenzano organizza un torneo di basket under 13, e il 30 settembre alle 20 stessa location esibizione di danza sportiva a cura della Adds Tomasiello. Il primo ottobre spazio alla pallavolo, a cura della Calenzano Volley, con un quadrangolare Under 12 seguito, il 14, dal gran galà di pattinaggio a cura della Primavera dello sport. Sempre a ottobre appuntamento col pugilato a cura di Asd Boxing club e con le gare promosse dall’Asd Atletica Calenzano. A novembre, infine, 24ª edizione del Trofeo Città di Calenzano di Esseci nuoto. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare alle iniziative – dice l’assessore allo Sport Laura Maggi (foto) – , ci sarà modo di giocare e di assistere a bei momenti, ma anche di aiutare chi sta ripartendo. Un ringraziamento sentito a tutte le associazioni che hanno raccolto questa ‘chiamata’ alla solidarietà".

S.N.