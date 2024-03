Un progetto pilota nell’ex Farmoplant

Mentre è in corso la prima fase della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di bonifica della Falda SIN-SIR di Massa Carrara, che Sogesid ha avviato con la modalità dell’appalto integrato per complessivi 12 milioni, sempre a cura del Ministero dell’ambiente, della Regione Toscana e degli enti locali territoriali, sono in corso di valutazione ulteriori attività messe in atto dai privati, complementari alle attività di bonifica della falda SIN-SIR già programmate e finanziate dalla Regione. Si è tenuto negli scorsi giorni, presso l’impianto di depurazione del Lavello nel comune di Massa, un sopralluogo tecnico coordinato dalla Regione e realizzato con la collaborazione del Comune di Massa e del Consorzio ZIA,volto a individuare l’area più idonea alla realizzazione, nel contesto della bonifica da parte di Edison della falda sottostante l’ex Farmoplant, di una fase sperimentale di ’Bio-Remediation’, che consiste in una progressiva declorazione delle falde presenti in una determinata area.

Le attività di “Bio-remediation” consistono in una progressiva declorazione delle falde presenti in una determinata area, ottenuta grazie all’azione di alcuni ceppi batterici, tramite la progressiva sostituzione delle componenti chimiche di cloro ivi presenti con componenti di idrogeno, determinando, così, la trasformazione dei contaminanti presenti in sostanze non contaminanti (quali l’etilene).