Un progetto delle Poste per alleggerire gli uffici

La carta d’identità elettronica è fra i nuovi servizi che Poste Italiane contano di offrire ai cittadini con "Polis", il progetto di potenziamento degli sportelli che operano sui piccoli territori, fra cui anche Fiesole. La presentazione dell’iniziativa si è tenuta a Roma la scorsa settimana e fra i 150 sindaci presenti dei Comuni toscani sotto i 15mila abitanti, c’erano anche il primo cittadino Anna Ravoni e la sua vice Stefania Iacomi, che hanno subito sposato il progetto.

"Finalmente l’attenzione torna sui piccoli comuni. Ben venga questa collaborazione fra pubblico e privato – ha detto il vicesindaco Stefania Iacomi –. Ancora è tutto in fase embrionale. Ma il progetto è davvero interessante e immagino che quando sarà il momento ci sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali per individuare la sede migliore". L’attuazione non avverrà prima del 2026. Certificati anagrafici e di stato civile, Cie, passaporto, codice fiscale ma anche certificati giudiziari e previdenziali, e tanti altri atti sono i servizi che i cittadini potranno richiedere direttamente al nuovo sportello che aprirà alle Poste e che sarà uno solo per ciascun Comune interessato. "Poiché lo scopo è facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini valuteremo insieme i punti più critici, magari più periferici. E’ però davvero presto per dare indicazioni", conclude il sindaco. E in prima fila potrebbe infatti esserci Compiobbi, dove l’ufficio è stato rinnovato.

D.G.