"Un progetto contro l’aeroporto". Il fronte del ’no’ adesso fa sul serio

Un patto per promuovere la Piana come unico ecosistema metropolitano, in grado di mettere in relazione i territori, i parchi, i sistemi fluviali e le comunità per difendere l’ambiente dai cambiamenti climatici ma soprattutto, in tempi più ravvicinati, da opere impattanti come il nuovo aeroporto. Il progetto è promosso dai Comuni di Sesto, Calenzano, Campi e Carmignano insieme ad Alterpiana e, non a caso, è stato presentato ieri, a ridosso della manifestazione del fronte del “no aeroporto“ in programma domani, che vedrà la partecipazione dei sindaci delle quattro amministrazioni.

"L’ecosistema metropolitano Firenze-Prato – ha spiegato Giorgio Pizziolo di Alterpiana, già docente universitario – è vitale per un milione di persone e può contare su risorse da promuovere e difendere come il Parco agricolo della Piana che dovrebbe diventare l’elemento ordinatore delle scelte urbanistiche e presidio ambientale ed ecologico. Per questo occorre un patto fra diverse istituzioni e comunità: ciò può essere possibile attraverso la stipula, possibile per legge, di contratti dei paesaggi e delle acque che possono stringere due o più amministrazioni".

Per arrivare allo scopo è necessario attivare una procedura con tempi ancora impossibili da quantificare: "Ci siamo posti l’obiettivo però di partire subito e dare avvio a un tavolo di lavoro importante – sottolinea l’assessore all’Ambiente sestese Beatrice Corsi –. Il tutto è partito dall’iniziativa del 6 luglio scorso alla Limonaia di Villa Montalvo, effettuata con associazioni e comitati. Presto proseguiremo con una giornata in programma il 19 ottobre alla biblioteca di Sesto, in cui sarà presentata la proposta e organizzeremo un percorso per raccogliere adesioni e per arrivare alla firma del patto di ecosistema metropolitano".

Il ‘patto’ non sarà destinato solo alle quattro amministrazioni promotrici ma anche ad altre che vorranno entrare nella partita, oltre che ad associazioni e cittadini: "Credo – ha spiegato il sindaco di Carmignano Tommaso Prestanti – che potrebbero essere interessati Comuni come Prato o Poggio a Caiano che hanno manifestato con noi contro l’aeroporto ma chiaramente tutti i soggetti che vorranno aderire lo potranno fare".

"Anche Comuni che abbiano cambiato la loro posizione sull’aeroporto e che a questo punto dovrebbero avere una nuova visione generale", – ha chiosato l’assessore all’Ambiente di Calenzano Irene Padovani, riferendosi a Signa. Si tratta dunque di "un progetto in divenire – ha rilevato l’assessore all’Ambiente Simona Pizzirusso – nel quale però il no ad opere impattanti come l’aeroporto diventa imprescindibile".