Un premio in onore di Marina L’omaggio dell’università

di Gabriele Manfrin

"Una ragazza seria e affidabile. Dotata di una gentilezza immensa" è con queste parole, cariche di commozione, che la direttrice della scuola di specializzazione di Immunologia Paola Parronchi, ricorda la specializzanda Marina Masia, morta a 29 anni nella sua Sardegna. Travolta da un albero, caduto dal costone della cala dove stava facendo snorkeling. Una tremenda causalità. La ragazza si stava specializzando in allergologia all’università di Firenze. Si trovava qui dal novembre del 2022, era infatti riuscita a vincere un concorso in cui erano disponibile solo 5 posti. Dopo aver fatto tre mesi di esperienza al pronto soccorso negli ultimi tempi era stata eletta rappresentante degli specializzandi.

Le sue vacanze sarebbero finite domenica. Sul punto la direttrice Parronchi, che nell’esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Marina, ha ricordato la sua dedizione, la sua serietà e la sua gentilezza: "E’ una tragedia – lo dice con la voce rotta – Vediamo i ragazzi crescere e cambiare, la notizia è disarmante. Ha lasciato un bellissimo ricordo a tutti i colleghi. Facevamo escursioni e passeggiate. Con la Siaaic (società di allergologia asma e immunologia) stiamo pensando di intitolare un premio a Marina" conclude. Anche la scuola di scienze della salute umana ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "La Natura è fragile – si legge nella nota – ma solo quando questa fragilità ci tocca da vicino ci rendiamo conto che è capace di farci del male. Ed è per questa fragilità che abbiamo perso ieri in una giornata che doveva essere solo di caldo, mare e spensieratezza, la nostra specializzanda dr.ssa Marina Masia. Una giovane collega che dalla Sardegna, le, aveva scelto Firenze e la sua Università. Una giovane seria, studiosa, operosa" concludono, ricordando con dolore e commozione la notizia. Ma i messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal direttore del dipartimento di medicina sperimentale e clinica Francesco Annunziato, che ha voluto ricordare Marina: "Abbiamo appreso con profondo dolore la tragica perdita della dottoressa Maria Masia, un giovane e appassionato medico in formazione specialistica nella scuola di Allergologia e Immunologia clinica – scrive – Questa tragedia segna nel profondo tutta la comunità accademica. La nostra vicinanza e il nostro pensiero commosso vanno alla famiglia a cui vanno le più sentite condoglianze a nome di tutto il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica". La vicinanza è arrivata anche dai docenti, i tutor, gli specialisti in formazione della Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica.