Un premio in memoria di Braschi

Esattamente un anno fa scompariva Fabrizio Braschi, sindaco del Comune di Calenzano dal 1995 al 1999. Nato e vissuto a Prato Braschi ha avuto incarichi dirigenziali alla guida di importanti aziende pubbliche e private, ha ricoperto incarichi istituzionali ed è stato appassionato uomo politico. Per ricordarlo il Comune di Calenzano, in collaborazione con il PIN Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze con sede a Prato e la famiglia Braschi, ha deciso di istituire un Premio di Laurea rivolto ai giovani laureati delle tre Università toscane (Firenze, Pisa, Siena), con l’obiettivo di sollecitare lo studio e la ricerca nell’ambito dei processi di innovazione manageriale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e delle società di servizi di pubblica utilità. Per partecipare al bando, infatti, si chiederà un’analisi sui servizi pubblici a rilevanza economica, temi ai quali l’ex sindaco Braschi, in particolar modo durante il suo mandato a Calenzano, ha dedicato le sue competenze e il proprio impegno, a servizio dei processi di cambiamento e innovazione che in quegli anni coinvolgevano i sistemi organizzativi delle aziende pubbliche che gestivano importanti servizi di rilevanza economica.

S.N.