Un premio all’eccellenza e qualità in azienda

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Ha fatto tappa

ieri, a Firenze, "Imprese Vincenti", il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e di "made in Italy". Si è trattato del dodicesimo incontro dei quindici previsti nella nuova edizione dell’evento e ha permesso la presentazione di dieci aziende del territorio selezionate tra le 4mila autocandidate alla quinta edizione.

Questa tappa del tour, realizzato in collaborazione con Visa, ha visto protagoniste: Accoppiatura Pratese di Montemurlo (Prato) per il settore dell’automotive; Garofoli di Terni per la meccanica; Conceria Antiba di Ponte a Egola (Pisa) per moda e abbigliamento; Erredue di Livorno per i servizi energetici; Alma di Campi Bisenzio (Firenze) per la produzione di moquette; Diesse Diagnostica Senese di Monteriggioni (Siena) e Moretti di Cavriglia (Arezzo) per il settore sistema salute; Gas and Heat di Livorno per il settore industriale; Recuperiamo di Corciano (Perugia) e Move di Lucca per i servizi alle aziende.

"Le dieci Pmi che abbiamo premiato sono esempi virtuosi per il sistema produttivo perché hanno saputo cogliere i nuovi stimoli del mercato ed avviare percorsi in una logica di crescita sostenibile, distinguendosi in settori traino dell’economia del territorio come la moda, la salute, la meccanica e la manifattura – ha detto Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo –. Una crescita accompagnata dalla nostra banca, che nel primo semestre 2024 ha erogato a imprese e famiglie di questi territori oltre 1,5 miliardi di euro supportando investimenti sostenibili e circular economy, a conferma del nostro impegno nell’aiutare a cogliere tali opportunità nel solco di strategie stabili e inclusive. Abbiamo anche attivato un Laboratorio Esg, grazie alla collaborazione di partner di eccellenza, che mette a disposizione delle Pmi strumenti e consulenza qualificata per adottare sistemi di produzione green e digitali, cruciali per la competitività".

Alle Pmi selezionate la banca fornirà, insieme ai partner del progetto (Bain & Company, Elite e Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Coldiretti, Nativa e Circularity, Digit’ed, Tinexta e Aiccon), gli strumenti per crescere, anche all’estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

Dall’inizio del programma si sono autocandidate in cinque edizioni circa 14mila imprese, che complessivamente contano 150mila dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato. Tra i parametri di selezione, nell’edizione 2024, le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di Transizione 5.0. Delle 15 tappe una sarà dedicata all’agribusiness, una alle imprese sociali e del terzo settore, una a quelle estere che operano nelle geografie della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo. Un evento conclusivo riunirà infine le 150 "Imprese Vincenti" in un momento di confronto sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.