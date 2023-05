Un premio al talento degli artigiani

Caterina

Ceccuti

Al via la XII edizione del Premio Cento Artigiani, promosso dal Rotary Club Firenze Est con lo scopo di valorizzare e incentivare il talento delle future generazioni di artigiani fiorentine. Giovedì prossimo il Liceo Artistico Statale di Porta Romana ospiterà infatti la cerimonia di premiazione, alla presenza dei giovani vincitori e delle loro famiglie. "Il nostro Club crede profondamente in questi ragazzi -spiega il presidente del Rotary Firenze Est Enrico Fantini-, che si preparano a diventare artisti e artigiani creativi, ossia protagonisti di un settore fondamentale per la storia e per l’economia della città di Firenze: l’artigianato. Quest’anno -conclude il presidente- abbiamo scelto di ambientare la cerimonia di premiazione all’interno dell’Istituto stesso, di modo da coinvolgere più da vicino e in maggior numero le famiglie degli studenti e la cittadinanza tutta." A partecipare al concorso sono stati oltre 2600 ragazzi appartenenti alle sedi del Liceo Artistico di Porta Romana e di Sesto Fiorentino. Riceveranno i riconoscimenti - circa una ventina in tutto - sia i liceali che gli studenti del corso di perfezionamento, che viene organizzato sempre all’interno del medesimo contesto scolastico e che prevede un biennio di specializzazione. La cerimonia di premiazione avverrà all’interno della gipsoteca del Liceo Artistico, per mano della commissione del premio presieduta dal maestro orafo Paolo Penco. Prima della consegna dei voucher del valore di 100-150 euro a persona, che consentiranno ai ragazzi vincitori di acquistare beni utili al prosieguo dei propri studi, si svolgerà una presentazione dei lavori eseguiti da parte degli studenti. Saranno presenti le autorità cittadine e i rappresentanti dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte.