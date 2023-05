Un premio al miglior racconto sul mercato e dintorni

Dal 29 maggio al 12 giugno chi vorrà potrà partecipare al premio letterario “Racconta la tua Sant’Ambrogio“ e inviare un elaborato inedito (di lunghezza massima 2.400 battute spazi inclusi) per raccontare storia, fatti e protagonisti del quartiere. Sarà un modo per dare vita ai personaggi, ai negozi, ai mercati, agli umori e ai sentimenti di una porzione di città così viva e vivace. Potranno essere illustrati ricordi personali, fatti ed eventi del passato e del presente, ma si potrà anche illustrare come immaginiamo il quartiere nei prossimi decenni o come vorremmo che fosse nel futuro.

La redazione de La Nazione premierà alcuni racconti pubblicandoli sulle pagine websocial del giornale e consegnerà al vincitore del Premio una targa de La Nazione come riconoscimento del miglior racconto durante la serata di sabato 17 giugno. Il testo vincitore sarà pubblicato nei giorni successivi anche sull’edizione cartacea.