Un poema sinfonico per l’Arno Evento sotto Ponte Vecchio

Uno spettacolo unico al Mondo. Stasera dalle 19 main event della 24ª edizione del Festival Italian Brass Week, con l’esecuzione in prima mondiale di Golden Water Mirror, in programma sulle rive dell’Arno sotto Ponte Vecchio alla Canottieri Firenze. La composizione scritta dal maestro Francesco Traversi, pluripremiato ai Global Awards di Los Angeles è commissionata dal Festival ed è stata scelta e sostenuta da Publiacqua Spa. Golden Water Mirror è un poema sinfonico urbano in sette sezioni, per grande orchestra di ottoni e percussioni, che vuole celebrare il fiume Arno.

I 16 solisti del Festival si esibiranno a bordo delle barche storiche dei Renaioli fiorentini, diretti dal maestro Luca Benucci. Ad essi si uniranno, dalla riva dei Canottieri gli oltre 100 elementi dell’Italian Brass Week Ensemble, provenienti da 34 paesi del mondo, diretti dal maestro Lito Fontana. Quest’ultimo Brass ensemble sarà diretto, per la prima volta nella storia del Festival, dal maestro Giampaolo Lazzeri, presidente nazionale Anbima Aps, cornista, docente, strumentatore di brani per fiati e direttore della fiorentina Filarmonica “Gioachino Rossini” e della lucchese Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro. Il pubblico sarà avvolto dalle sonorità che confluiranno in Arno. I musicisti eseguiranno questa prima mondiale all’insegna dell’autenticità, il suono dei Brass si unirà a strumenti straordinariamente versatili, costruiti con semplici tubi da giardinaggio, con imbuti di varie misure, bottiglie e contenitori di plastica per i percussionisti. Ingresso libero e gratuito al pubblico fino a esaurimento posti.

Francesco Querusti