Un po’ di Lastra a Signa a Napoli In prestito i pezzi di Villa Caruso

di Lisa Ciardi

Un nuovo museo dedicato a Enrico Caruso. Stavolta non a Lastra a Signa, ma al Palazzo Reale di Napoli. È stato inaugurato in questi giorni e contiene anche alcuni prestiti provenienti dalla villa lastrigiana, come il costume originale di Canio indossato da Caruso durante "I Pagliacci" e quello originale indossato nell’Aida, gli acquerelli colorati della produzione artistica figurativa di Caruso e alcune celebri caricature dedicate ai grandi della musica da Toscanini e Verdi, due grammofoni e l’antico baule da viaggio. Al taglio del nastro, a Napoli, insieme al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al sindaco Gaetano Manfredi, al direttore del Palazzo Reale Mario Epifani, al direttore generale dei musei Massimo Osanna e alla curatrice del Museo Laura Valente, era presente anche il sindaco Angela Bagni. "Una grandissima soddisfazione aver partecipato a questa inaugurazione – ha sottolineato Bagni – che ci ha visti protagonisti insieme a tante importanti realtà e istituzioni che hanno dedicato studi e ricerche alla figura del grande tenore e che ospitano preziosi cimeli a lui appartenuti. Ci ha fatto piacere poter lavorare insieme agli allestitori e alla curatrice Laura Valente mettendo a disposizione temporaneamente alcuni pezzi del nostro Museo. Questa collaborazione ci ha consentito di stabilire importantissimi rapporti con Palazzo Reale e con il Comune di Napoli che abbiamo intenzione di sviluppare e implementare in futuro, grazie alla disponibilità espressa dal sindaco di Napoli Manfredi".

Ma c’è anche chi teme che la nascita di un secondo museo dedicato a Caruso possa mettere in ombra quello ospitato nella Villa lastrigiana a lui appartenuta. "È l’esatto contrario – replica Angela Bagni – perché grazie anche al nuovo museo siamo entrati in una rete più ampia, che ci potrà aiutare a realizzare insieme ad altri soggetti materiale promozionale, a intercettare fondi e promuovere progetti". Il museo di Napoli collabora infatti con gli Archivi Ricordi e Puccini, con teatri dell’opera come il San Carlo, la Scala e il Metropolitan.