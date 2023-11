Un piccolo passo avanti

Dunque, in teoria, habemus taxi. Sarà per sei mesi all’anno (15 aprile, 15 ottobre), ma meglio di niente e di ora. Diciamo in teoria non per fare sempre il bastian contrario vedere il bicchiere mezzo vuoto. Affatto. Solamente perché non ci saranno nuove licenze, figuriamoci, ma la possibilità di usare la macchina più ore al giorno, se il taxista lo vorrà.

E siccome le ore in più saranno remunerate da un secondo conducente, è molto probabile che l’opportunità venga sfruttata, e quindi finiscano per circolare più vetture. Una possibilità, appunto, non un obbligo. Da qui la cautela rispetto all’accordo firmato da Comune, cooperative e sindacati.

Detto questo, tre osservazioni. Primo. Poco da ridire (purtroppo) sull’aumento del 10% delle tariffe. Aumenta tutto, anche quello che non dovrebbe, quindi chi va a energia, consuma gomme e pezzi di ricambio sta abbondantemente nella media. Peccato crescano meno stipendi e pensioni.

Secondo. Il problema taxi a Firenze ultimamente non sta solo in strada, ma anche nelle cabine di regia. Capita infatti che qualche volta le prenotazioni non vengano onorate, sia quelle del giorno prima, sia quelle "volanti". L’auto non arriva, e se richiami, un disco ti spiega che non ci sono vetture disponibili. Fino a poco fa non succedeva. Mai. Consiglio: se non sono disponibili, ditelo subito.

Terzo. Quello del taxista è un lavoro infame: a loro un abbraccio di solidarietà e incoraggiamento. Perché spesso hanno a che fare con guidatori schizzati, pedoni e ciclisti arroganti, clienti pericolosi. Soprattutto hanno a che fare con Firenze, dove la circolazione è un percorso a ostacoli, in una giungla di lamiere e cantieri, dove le corsie preferenziali sono un lontano ricordo.

Poi ci sarà il tram, sorta di cantiere permanente. Concludendo. La città, i suoi ospiti, hanno bisogno di taxi. L’accordo è un passo avanti. Basterà passare dalla teoria alla pratica.