Un piccolo Franchi all’Ultravox Serata speciale fra rock e Viola

Quella di oggi è una giornata importante. C’è l’atteso esordio della Fiorentina in campionato. La gara si gioca a Genova, stadio Marassi, alle 20.45, contro i padroni di casa del Genoa: la curiosità è alta e ci sarà un vero e proprio esodo dei tifosi viola. Molti naturalmente resteranno però a Firenze e per chi rimane in città c’è un’opportunità in più. Al Parco delle Cascine, nello spazio estivo Ultravox Firenze, è stato installato un maxischermo per poter vedere tutti insieme la partita: un piccolo Franchi che si potrà creare alle Cascine per sostenere la squadra di Vincenzo Italiano. Tutti insieme per vedere (forse) i nuovi acquisti Lucas Beltran, Oliver Christensen, Gino Infantino, M’Bala Nzola, Fabiano Parisi, Arthur e Abdelhamid Sabiri, tutti convocati per la prima di campionato. Calcio, Fiorentina e non solo. Questo perché subito dopo la partita ci sarà spazio per il concerto della band di Rick Hutton: un viaggio attraverso pietre miliari del rock e non solo a cui lo storico Vj aggiunge aneddoti con il suo humour britannico. Il pubblico sarà dunque condotto attraverso una cronistoria della musica rock, in una sequenza vivida, emozionante e avvincente come un film. Una scaletta di cover iconiche del trentennio a partire dagli anni ’60; brani universalmente noti e amati, con alcuni pezzi meno conosciuti. Da segnalare anche che domani ci sarà Elli De Mon: il suo ultimo lavoro, Pagan Blues, esplora atmosfere e sonorità più cupe. Fortemente influenzata dalla tradizione primordiale del blues così come dal primissimo appeal garage punk, il suono di Elli prende forma in un viaggio lisergico attraverso la sua anima. L’ingresso sarà gratuito per tutti gli eventi.

