Un pendolare speciale Da Pontassieve a Monza sognando lo scudetto

di Gianni Gresio

Vuole vincere qualcosa, possibilmente dalle tinte tricolori, e per raggiungere questo obiettivo sta facendo molti sacrifici. Oltre quelli che quotidinamente deve affrontare per superare in carrozzella gli ostacoli che molti altri non vedono neppure. Stefano Righeschi, 45enne di Pontassieve, costretto a vivere le sue giornate in carrozzella, viaggia spesso verso la Lombardia per partecipare agli allenamenti e per disputare le partite degli Sharks Monza, formazione vincitrice nel 2022 del titolo italiano di hockey in carrozzina. Stefano, impiegato comunale a Bagno a Ripoli, stava cercando una formazione ambiziosa e l’ha trovata. Prima giocava con la Florenza in serie A2. "Ma volevo – spiega – fare il salto di qualità, vincere qualcosa. Volevo fare un’esperienza sportiva diversa".

Per inseguire questo impegnativo traguardo, il giocatore toscano si sobbarca a ogni trasferta brianzola circa 700 chilometri tra andata e ritorno. Con la propria vettura parte da Pontassieve per andare alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. Qui prende il treno per Milano, poi cambia per Monza, dove trova ad attenderlo Sergio Borrella, dirigente degli Sharks. L’ultimo pezzo del tragitto è quello che lo porta alla palestra di via Silvio Pellico, dove la formazione biancorossa si allena e gioca gli incontri casalinghi. Quando c’è da pernottare in zona, Stefano è ospite del compagno di squadra Mario Di Gesaro.

Il giovane atleta in carrozzina, del resto, ha sempre avuto una vita piena. Suona il basso elettrico, a 30 anni ha conseguito il diploma di maturità artistica. Si è sposato e pure separato.

Inoltre, dal 2017 ha un cuore nuovo. Un dettaglio non trascurabile per il giocatore toscano. La scorsa annata Stefano è andato a Lignano a vedere le final four che hanno appunto assegnato a Monza il titolo italiano. E ci tornerà quest’anno, a Lignano, ma non più da spettatore: le partite per l’assegnazione del titolo non si limiterà a guardarle, ma le vivrà da giocatore, in presa diretta con la formazione allenata da Max Della Torre. Avvalendosi di una comprovata esperienza che dimostra le sue innate doti e una gran forza di volontà. Nell’incontro con i Warriors Sabbioneta, perso per 11 a 8, ha realizzato cinque reti.

"Da subito – spiega Righeschi – mi è piaciuto l’ambiente, ho apprezzato l’aspetto umano. Non riesco a prendere parte a tutti gli allenamenti, ma la volontà è sempre quella di parteciparvi. All’inizio questa per me è stata una scommessa, adesso posso dire che è una scommessa vinta. E il fatto che faccia parte degli Sharks e che giochi con loro, per me è già una vittoria. Io non desidero essere protagonista: se rimango in panchina perché in pista c’è uno che sta facendo meglio di me, sono il primo a essere contento".