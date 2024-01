Un patto tra il calcio e la lealtà. La firma di Ciappi e delle società

I valori dello sport passano attraverso l’alleanza tra il Comune di San Casciano e il mondo sportivo del territorio: correttezza e lealtà sportiva saranno requisti premianti per la gestione degli impianti. Il sindaco Roberto Ciappi e i presidenti delle società sportive di San Casciano, Mercatale e Cerbaia, hanno firmato un accordo per condividere l’impegno comune a favore del fair play e della correttezza nei campi da calcio. Il Comune inserirà nuovi criteri di assegnazione nei prossimi bandi per la gestione degli impianti pubblici: saranno premiate le società che proporranno progetti specifici, educativi e sociali per promuovere comportamenti corretti e leali da parte delle tifoserie. Sul territorio comunale sono presenti 13 impianti sportivi, che vengono gestiti direttamente dal Comune o affidati in gestione ad associazioni e società sportive. Tra questi sono presenti i campi sportivi di San Casciano, Mercatale e Cerbaia, in gestione alle associazioni sportive dilettantistiche: Us Sancascianese Calcio, Fc Mercatale e Usd Cerbaia, che da anni praticano la disciplina del calcio per tutte le età. A sottoscrivere l’accordo sono stati il sindaco Ciappi, Massimo Gori, presidente di Fc Mercatale, Luca Presciutti, presidente di Usd Cerbaia e Aldemaro Becattini, presidente di Us Sancascianese Calcio. Come dichiara il sindaco Roberto Ciappi "vogliamo mettere in campo tutte le misure per prevenire e contrastare comportamenti scorretti".

Andrea Settefonti