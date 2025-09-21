Un pallone per l’integrazione. Fischio d’inizio per l’Afrorenze. La squadra con la pelle d’ebano

FIRENZEFormata la squadra di calcio c’era da darle un nome. Eccolo: ‘Afrorenze’ che in una sola parola accorpa la nostalgia per l’Africa, terra di origine dei suoi giocatori, all’amore per Firenze, la città nella quale quasi tutti hanno scelto di vivere. Anche il logo si richiama agli stessi concetti, con metà testa di leone e metà giglio. Ieri alle 19, prima giornata del campionato di terza categoria, il debutto al Club Sportivo delle Cascine, contro l’Atletico Valdipesa.

Mbye Babacar è uno dei promotori, il portavoce e il capitano; in passato ha giocato anche nel Firenze Ovest, Fortis, Galluzzo e Settignanese. Nato nel 2001 in Gambia è in Italia da nove anni, alla ricerca di un futuro meno incerto. Prima in auto, poi in mare e lo sbarco a Salerno. E da lì a Firenze. Ha imparato la lingua, fa il pellettiere e si è sposato con Beatrice, una fiorentina che conobbe agli inizi quando lavoravano insieme prima che lei diventasse maestra d’infanzia e, ora, anche tesoriera della squadra. Muhammed York è l’allenatore e pure il presidente. Alterna il lavoro in albergo all’impegno del pallone. "Siamo circa 40, molti hanno già giocato, dall’Eccellenza alla Terza. In casa giochiamo al Club Sportivo ma gli allenamenti, tre volte la settimana, li facciamo sul pratone delle Cascine; per il campo dobbiamo arrangiarci ma non è un problema perché anche in Africa facevamo così". Sanna Fatty, 26 anni, pure lui gambiano, vive qui da nove, fa il metalmeccanico ed è il direttore sportivo. "L’inizio non è stato facile, ora mi trovo bene ma mi pesa ancora la lontananza dalle persone care, là ho anche la fidanzata, mi auguro che mi possa raggiungere. Firenze è ospitale e anche in campo siamo sempre accolti con grande simpatia. Sono tre anni che cercavamo di allestire la squadra; ce l’abbiamo fatta ma ai costi stiamo provvedendo da soli, ciascuno secondo le possibilità; mi auguro di trovare qualcuno che possa darci una mano". Corissa Touray, anche lui gambiano, è uno dei più giovani: ha 22 anni ed è in Italia da quando ne aveva 13. Una storia commovente, la sua, iniziata dal Gambia in auto e proseguita in barcone dalla Libia fino a Lampedusa dopo aver lasciato la madre, due fratelli e una sorella. "Ricordo ancora con dolore quei momenti difficili, specie per un ragazzo in un viaggio senza certezze, da solo, senza alcun conforto". Dal Centro di accoglienza, fu trasferito a Palermo in una casa famiglia. "Mi hanno trattato bene ma a 18 anni sono andato a vivere da solo, prima Benevento, poi Napoli, quindi a Firenze". Ha fatto il muratore, ora sta lavorando in una lavanderia industriale ma ha molti problemi che l’assillano: "Il contratto mi scade mentre a fine mese dovrò lasciare anche la stanza a Novoli dove condivido con altri un letto per dormire e non so ancora dove andare. Sto passando giorni terribili, pieni di paure ma mi do da fare e non smetto di sperare".

Franco Morabito