Un Palco in Biblioteca, Ultimo Appuntamento con le Letture Teatrali sulla Figura Femminile dell'Odissea

Secondo appuntamento, stasera alle 21,15 alla, Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino nell’ambito della rassegna "Un palco in biblioteca", con le letture teatrali della compagnia Archivio Zeta dedicate a figure femminili dell’Odissea. Dopo Calipso, sarà Circe al centro di "Odissea, il viaggio". La serata è a ingresso libero, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su https:bit.lypalco23 o via telefono al numero 055.4496851. Accompagnati dalle percussioni di Luca Ciriegi, Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni attingeranno, in particolare, al dodicesimo libro del poema omerico. La rassegna si concluderà mercoledì 28 giugno con "Odissea, il ritorno (Penelope)".