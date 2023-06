"Un palco in biblioteca" Notte tra fate e folletti

Giganti e fate, folletti e sirene della ricchissima tradizione irlandese. Saranno loro gli incantati protagonisti della lettura musicale per bambini "Il magico mondo di Erin" che andrà in scena, domani alle 21,15, nel cortile della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino nell’ambito della manifestazione "Un palco in biblioteca". Lo spettacolo si dipana nello scenario di Erin, un’isola fatata dove è possibile incontrare personaggi unici. Giuditta Tomarchio, voce narrante della lettura, condurrà gli spettatori (bambini ma anche i loro genitori e accompagnatori) tra fiabe e racconti della tradizione irlandese, accompagnata dai sassofoni del Meissa Duo, Alda Dalle Lucche e Giulia Fidenti.

Sul palco si delineeranno così vicende di mondi incantati, eroi coraggiosi e poteri magici, raccontate di notte e tramandate nel tempo di voce in voce. Nessuna certezza sul fatto che i racconti proposti siano reali o frutto della fantasia ma l’importane, soprattutto per i più piccoli, sarà abbandonarsi al mondo della narrazione. Lo spettacolo è una coproduzione Artemista e Biblioteca Ragionieri. Ingresso libero, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su https:bit.lypalco23 o via telefono al numero 055.4496851.

"Un palco in biblioteca" proseguirà poi, fino al prossimo settembre, con serate teatrali, concerti, incontri, attività per i più piccoli. Gli appuntamenti più a breve termine già fissati per la prossima settimana sono entrambi legati al teatro: mercoledì 21 è in calendario, in particolare, la seconda lettura dedicata alle donne dell’Odissea dedicata a Circa (Produzione Archivio Zeta). Il giorno dopo, invece, la Compagnia Metropolis Teatro metterà in scena un assoluto classico: "La locandiera" di Carlo Goldoni (biglietto 10 euro intero, 8 ridotto).

Sandra Nistri