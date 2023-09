Un palco in biblioteca Dove abitano i “cattivi“

Un romanzo che gioca con suggestioni che richiamano al giallo ma anche al thriller psicologico, all’affresco storico e anche, perché no, alla favola nera. È un romanzo composito ma sicuramente affascinante “Le case del Malcontento“ dello scrittore grossetano Sasha Naspini, ambientato nel borgo maremmano di Le Case dove, davvero, sembrano concentrarsi tutte le invidie e contrapposizioni.

Da questa complessa trama hanno attinto le compagnie Murmuris e Attodue per la loro versione mise en éspace in scena, domani e venerdì con inizio alle 20,30, alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca“ che si concluderà questo mese. La lettura scenica non si dipanerà però sul palco principale del cortile ma nel Vicolo Ex Forni, area dell’ex Manifattura Ginori – dove ha sede la biblioteca - che richiama il fascino delle archeologie industriali e in cui Simona Arrighi, curatrice del progetto, ha plasmato un’opera volutamente “site specific“. In scena Sandra Garuglieri, Luisa Bosi, Laura Croce, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini, Marisa Boschi e Matteo Berti. Con queste due serate, fra l’altro, Murmuris e Attodue presentano una nuova tappa di avvicinamento allo spettacolo che debutterà nel marzo del 2024 e riprenderà più compiutamente il testo che ha portato Sasha Naspini all’attenzione del grande pubblico e della critica. “Le case del malcontento“ narra la storia di un paese dove ognuno è dato in pasto al proprio destino, con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte. Nessuno si salva e nessuno è innocente tra gli abitanti di questo borgo che ricorda il cono dell’Inferno dantesco al contrario e in cui, alla fine, tutto sembra concatenarsi alla perfezione. Il biglietto di ingresso è di 10 euro: info e prenotazioni via email a [email protected]

Sandra Nistri