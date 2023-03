Un nuovo viale alberato con l’aiuto del Rotary

Prunus in fiore lungo il neonato viale alberato che scende dolcemente verso il parco Policrosalus, adiacente alla scuola media Ippolito Nievo. Sono stati il sindaco Roberto Ciappi e Daniele Pratesi, presidente del Rotary San Casciano Chianti, con alcuni soci Rotary, ad inaugurare il polmone verde realizzato col supporto della Rotary Foundation e a cura dal Rotary Club San Casciano Chianti, che ha acquistato e piantato una quindicina di alberi della specie "Prunus Pissardi". "Siamo felici di dare una nuova importante testimonianza della proficua collaborazione che da anni lega l’amministrazione comunale e il Rotary – ha detto il sindaco Roberto Ciappi –. Ora ai numerosi interventi attuati sul piano culturale, sociale, scientifico a favore della collettività si aggiunge una forma di sostegno, voluta e promossa dal club chiantigiano guidato da Daniele Pratesi, che ci permette di incrementare il patrimonio arboreo nell parco Policrosalus di via della Libertà, e in parte lungo viale Europa".