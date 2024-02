Un nuovo tetto alla materna . Luca della Robbia

Finalmente verrà sistemato il tetto della Luca della Robbia. La scuola dell’infanzia di via Roma, nel cuore di Impruneta, potrà dunque quanto prima tornare ad essere utilizzata in toto. Con un investimento da 400 mila euro all’interno del bilancio previsionale 2024-2026 del Comune, sarà ristrutturata la copertura e messa totalmente in sicurezza. I lavori saranno eseguiti durante il periodo di chiusura estiva della scuola, in modo da non impattare con la didattica. La Della Robbia era stata chiusa nel 2013: le opere di manutenzione straordinaria che richiedeva il plesso ormai vetusti, secondo l’amministrazione del tempo erano un investimento inutile, essendoci il mega progetto del nuovo plesso scolastico ai Sassi Neri. Ma quel sogno è naufragato e dopo 5 anni di convivenza forzata tra elementari e materna e alcuni lavori al pian terreno, lo stabile è stato riaperto nel 2019 solo al pian terreno.

A fine ottobre scorso 80 famiglie hanno protocollato una petizione per denunciare le condizioni della struttura e chiedere all’amministrazione un intervento immediato. Ora saranno accontentati. Tra la primavera e l’estate, annunciano dall’amministrazione, si svolgeranno anche i lavori di ristrutturazione della palestra e tinteggiatura di tutto il plesso scolastico di Tavarnuzze per 170 mila euro.

Manuela Plastina