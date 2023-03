Un nuovo ponte sul Lamone

Durante l’incontro si è parlato anche della tratta dell’Alto Mugello, tra Crespino-Marradi e Brisighella. Qui è previsto il rinnovo dell’armamento, il via tra una ventina di giorni, fine cantiere prevista per fine luglio. Si lavorerà solo di notte quando i treni non circolano, ma di giorno la velocità sarà ridotta a 40 km all’ora tra il 3 aprile e il 14 luglio. Si è parlato anche della sostituzione del secondo ponte metallico sul Lamone, nel 2024: le attività propedeutiche dovrebbero durare dieci giorni, dal 21 al 30 agosto, con servizio sostitutivo su gomma tra Crespino Lamone e Faenza.