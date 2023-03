Un nuovo polmone verde tra colli e zona industriale

di Lisa Ciardi

Ha appena preso il via, a Signa, il progetto per la nascita di un’area verde ai margini della zona industriale dei Colli. La Città metropolitana di Firenze, con i finanziamenti del Ministero della transizione ecologica, ha infatti permesso la partenza del piano di riforestazione di alcuni terreni incolti, posti in prossimità di via Arte della Paglia, nel tratto compreso fra via La Pira e via Pistelli. Il progetto prevede di collocare quattordici alberi, più altre 142 piante di dimensioni minori, che dovrebbero rappresentare le basi per la nascita di un vero e proprio bosco.

"È un progetto di cui siamo molto orgogliosi – commentano il sindaco di Signa, Giampiero Fossi e l’assessore con delega all’ambiente Andrea Di Natale –. Il bosco verrà realizzato su terreni di proprietà comunale che l’amministrazione ha messo a disposizione della Città metropolitana per la realizzazione di un progetto collettivo che coinvolge numerosi altri Comuni della provincia.

Con questo intervento nascerà una nuova area verde ai confini della zona industriale di Signa che favorirà la connessione ecologica con la zona umida del vicino parco dei Renai e permetterà l’assorbimento di emissioni di CO2. Il progetto si inserisce in una serie di interventi di politica ambientale che da tempo l’amministrazione comunale sta portando avanti". Nel bosco sono state collocate varie specie quercine (quercus robur, quercus pubescens, Quercus cerris) associate ad altre specie quali Populus nigra, Populus alba Acer campestre, Fraxinus ornus, Ulmus minor.

Infine verranno piantati vari esemplari scelti tra specie arbustive tipiche della zona come il biancospino (Crataegus monogyna), il corniolo (Cornus mas), il sanguinello (Cornus sanguinea), il ligustro comune (Ligustrum vulgare), la ginestra odorosa (Spartium junceum), la fillirea (Phillyrea angustifolia), il viburno pallon di maggio (Viburnum opulus) e il sambuco comune (Sambucus nigra). In questo modo verranno ricreate piccole fasce di vegetazione, per offrire un ambiente favorevole all’avifauna stanziale e migratoria. Diverse piante sono già state posizionate nel terreno, circondate da alcune protezioni per evitare che possano essere danneggiate e sono già visibili passando da via Arte della Paglia.