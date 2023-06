Un nuovo fontanello per la città "Così ridurremo la plastica"

Anche Girone avrà il suo fontanello, che offrirà acqua refrigerata e gasata di qualità, così come richiesto da tempo dagli abitanti della frazione. Il Comune di Fiesole lo installerà nei giardini di via dell’ Arno. Il sopralluogo tecnico si è svolto mercoledì e ha individuato quale posizione ideale lo spazio fra la panchina e il palo della luce. Salgono così a tre i distributori del territorio comunale.

"La nostra amministrazione ha fortemente voluto questo intervento non solo per venire incontro alle volontà dei cittadini, ma anche per contribuire al benessere dell’ambiente e ridurre il consumo di bottiglie di plastica- sottolinea il sindaco Anna Ravoni- Ognuno di noi, nel nostro piccolo, può fare la differenza per il pianeta". Poiché Fiesole ha già raggiunto la quota prevista dalle indicazioni dell’Autorità Idrica Toscana per la realizzazione di questi impianti, la nuova installazione ha dovuto attendere il reperimento dei fondi necessari. Il via libera è arrivato nell’ultimo consiglio comunale, in occasione dell’approvazione di alcune variazioni di bilancio. Fra le pieghe del rendiconto, il Comune ha infatti trovato circa 55mila euro, cifra che consentirà di coprire il costo dell’operazione, compresi progetti, allacci e iva. Il fontanello di Girone sarà uguale ai due già installati a Caldine e Compiobbi, impianti recentemente rinnovati da Publiacqua, l’ente subentrato a Acque Toscane nel sistema idrico integrato comunale.

Daniela Giovannetti