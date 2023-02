Un nuovo defibrillatore in collina Ora a Inno i cittadini sono più sicuri

Un nuovo defibrillatore per la frazione di Inno, sulle colline lastrigiane. È stato inaugurato nei giorni scorsi (foto) dopo la richiesta degli abitanti della zona e in particolare del Comitato Collinare Lastra a Signa. Lo strumento salvavita è stato installato dall’Humanitas di Scandicci, sezione Ginestra Fiorentina, che ha dato la disponibilità a sostenere il progetto. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Angela Bagni e di tanti residenti. Ma l’iniziativa non finirà qui. A breve partirà il corso organizzato dall’Humanitas di Scandicci per apprendere il funzionamento dell’apparecchio e approfondire le tecniche di primo soccorso. Chi, nella zona di Inno, fosse interessato alle lezioni, può contattare l’Humanitas o il Comitato Collinare. Da alcuni anni, il Comune ha visto moltiplicarsi il numero di dispositivi salvavita a disposizione, anche grazie al progetto "Lastra-da della salute passata dal cuore" e all’organizzazione di corsi formativi aperti a tutti. Altri macchinari sono stati installati grazie alle donazioni di cittadini e aziende. Il defibrillatore può fare in molti casi la differenza fra la vita e la morte. Il Dae è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore e di erogare una scarica elettrica quando necessario.

Lisa Ciardi