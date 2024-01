’Un monte di libri’. Eventi, incontri e iniziative

E’ proprio "Un monte di libri": tanti libri, tanti autori e tante iniziative promosse dalle biblioteche del Mugello e della Val di Sieve. Si tratta del progetto di promozione alla lettura, rivolto a ragazzi e ragazze della fascia d’età 11 – 14 anni, organizzato dallo Sdimm, il Sistema Bibliotecario Integrato Mugello-Montagna Fiorentina e cofinanziato dalla Regione Toscana. Già sono in partenza i laboratori di "booktrailer", ben trentatré, nei quali i ragazzi realizzeranno video mirati alla promozione dei libri, attraverso suoni, parole e immagini. Poi ci saranno gli incontri con gli autori, trentasei in tutto, che partecipano al progetto, mentre è già online il bando di concorso: per partecipare basta dare libero sfogo alla fantasia realizzando un booktrailer basato su uno dei libri della bibliografia "Un monte di libri – Estate 2023". Potranno partecipare ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado (prima, seconda e terza media) dei Comuni appartenenti allo SDIMM: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio. E in tutte le biblioteche comunali del Sistema sono disponibili i libri della bibliografia. Il termine ultimo per presentare il proprio "booktrailer" è il prossimo 17 aprile, e per conoscere le modalità si deve leggere il bando, scaricando anche la scheda di partecipazione, presente sul sito dell’Unione Montana dei comuni del Mugello. Non basta. Quattordici autori da febbraio saranno in mezzo agli studenti, grazie agli incontri organizzati e curati dalle biblioteche SDIMM in collaborazione con l’Associazione Allibratori di Firenze.

Paolo Guidotti