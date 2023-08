Un mestiere amato e perso, la crisi degli ambulanti a Firenze

Leonardo Banci aveva 21 anni quando ha cominciato con il suo furgoncino a girare i mercati di Sesto, Firenzuola, Borgo San Lorenzo, Pontassieve e Firenze. Era il 1990 e lui vendeva casalinghi e porcellane. Oggi, a malincuore, ha dovuto lasciare il mestiere che nel bene e nel male ha amato e che ha condiviso con sua moglie. "Sono stato costretto, dal 2010 il lavoro è cambiato. Si vendeva sempre meno e io mi sono anche indebitato sperando si trattasse di un momento passeggero. Non fu così. Avevo due figli da mantenere e non potevo più permettermi di tornare a casa senza stipendio", racconta. Una crisi cominciata all’alba degli anni duemila con l’avvento dei grandi magazzini e poi con quello dei colossi online "che lavorano h24, sette giorni su sette. Natale e Pasqua compresi", dice. "Ho provato a diversificare l’offerta e rivedere i prezzi ma loro erano dei giganti, io piccolino – aggiunge -. Abbiamo cominciato a perdere clienti, le persone con un click potevano acquistare tutto risparmiando tempo e fatica. A poco a poco i mercati si sono svuotati e per noi è diventata sempre più dura".

Banci allora insieme a sua moglie ha chiuso con il passato nonostante i 30 anni di lavoro. "Sono stato assunto come autista per un’azienda del beverage – prosegue -, ho firmato il mio contratto a tempo indeterminato ed è tutta un’altra storia. Ferie retribuite, malattie pagate. Gli ambulanti invece lavorano senza nessun tipo di tutela, sotto il caldo o con la pioggia. Per non parlare di chi purtroppo è costretto a stare a casa per infortunio, senza percepire nessun sostegno". E’ una vita piena di sacrifici quella che descrive Banci. "Ho acquistato la mia attività negli anni ’90 a peso d’oro e quando nel 2020 l’ho rivenduta, l’ho quasi regalata perché nessuno la voleva", sottolinea. Basta dare un occhio ai mercati per vedere che tante postazioni sono vuote". Aggiunge Alessio Pestelli, presidente di Assidea Toscana: "Il nostro mestiere è considerato poco gratificante dalle nuove generazioni. E poi la direttiva Bolkestein ha bloccato il mercato e scoraggiato potenziali piccoli imprenditori".

Rossella Conte