Un Mese Senza Kata, Appello dei Genitori per Far Cadere il Muro di Indifferenza

Lunedì, sarà passato un mese dalla scomparsa di Kata, la bambina peruviana di cinque anni che manca dallo scorso 10 giugno dall’hotel Astor di via Maragliano. Un mese di indagini serratissime, ma purtroppo ancora nessun risultato concreto nell’indagine per sequestro di persona condotta dalla Dda.

Ieri, i genitori sono comparsi in procura, assieme ai loro legali Filippo Zanasi e Sharon Matteoni. C’è stato un fugace incontro tra gli avvocati e il trio di magistrati dell’inchiesta - Luca Tescaroli, Christine Von Borries, Giuseppe Ledda - ma al momento non ci sono risultati che attenuino ansia e apprensione della famiglia.

"I genitori non sono entrati con noi, ma ci siamo incontrati subito dopo il colloquio in Procura - spiega all’Adnkronos l’avvocato Matteoni - E’ passato un mese e continuiamo a collaborare al fine di ritrovare Kata. Facciamo di tutto per sollecitare la situazione, confrontarci, rappresentare questioni. I genitori si sentono un po’ isolati, sono ragazzi che hanno perso la loro bambina: di loro si è parlato per come si vestono, per come parlano e piangono. Ma - sottolinea l’avvocato - a prescindere dal contesto, quando è accaduto potenzialmente potrebbe accadere a ognuno di noi".

La mamma Katherine rinnova un appello: "Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva".

"Non lasciateci soli", è il senso delle dichiarazioni a cui si unisce anche il padre Miguel Angel.

Lunedì sera è fissata una manifestazione indetta da Penelope, l’associazione che assiste le famiglie delle persone scomparse, alle 21 in piazza Dallapiccola "per far cadere il muro di indifferenza e omertà che avvolge la scomparsa di Kata". Ma potrebbe non essere l’unica manifestazione di lunedì.