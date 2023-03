Un mese con le donne tra mostre e conferenze Il programma è ricco

Pontassieve celebra la festa delle donne con un ricco calendario d’iniziative. Si parte l’8 marzo alle 17,30 al Museo Geo con l’inaugurazione della mostra ‘Donne e creatività’ e la conferenza su ‘Storie di donne’ in sala del Consiglio. Sabato 11 alle 17 al Museo Geo conferenza su ‘Il diritto costruisce la storia delle donne?’, con Laura Corsi e Sandra Landi. Giovedì 16 alle 17.30 in biblioteca comunale letture e canti sulle donne partigiane eroine di guerra, con interventi di esponenti Anpi. Sabato 18 alle 17 al Museo Geo altra conferenza di alcune donne eroiche, tenuta da Antonio Giardullo. Mercoledì 22 alle 17 in biblioteca l’inaugurazione della mostra ‘Fate!’, con fotografie di Manola Biggeri. Giovedì 23 alle 21 in sala del Consiglio proiezione del film ‘Be my voice’. su eroine civili e la battaglia delle donne iraniane oggi, con ospite un’attivista iraniana. Sabato 25 alle 17 al Museo Geo conferenza su ‘Donne nell’aeronautica’, con il generale Carlo Paciaroni. Infine il 31 marzo alle 16.30 sempre al Geo presentazione del libro ‘Le ragazze di Barbiana’ di Sandra Passerotti. L.B.