Un menu “stupefacente“ per due pusher in zona stazione. Un arresto anche alle Cascine

Due senegalesi, 33 e 36 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati per un controllo nei pressi del Mc Donald in piazza della Stazione. I due avrebbero avuto nella loro disponibilità "un catalogo ricco e variegato" di droghe, in grado di accontentare "qualsivoglia richiesta da parte della ‘clientelà". Sono stati sequestrati 10 dosi di cocaina per poco meno di 5 grammi, 103 frammenti di crack (circa 35 grammi), 4 dosi di eroina (poco più di 1,5 grammi) e 16 di hashish (quasi 40 grammi), oltre a 1000 euro in contanti. Un altro arresto per droga è stato invece effettuato alle Cascine: in carcere è finito un 35enne, anche lui senegalese, trovato in possesso di 7,40 grammi di crack (suddivisi in 45 dosi), 3 di cocaina (ripartiti in 6 dosi) e di 130 euro in contanti quali verosimile provento dell’attività illecita. Dopo la direttissima, sono stati rimessi in libertà.